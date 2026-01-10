Risarcimenti per gli eccidi nazisti La Cassazione | processo ad Arezzo

La Corte di Cassazione ha stabilito che la causa civile sui risarcimenti per gli eccidi nazisti di Civitella Val di Chiana e Vallucciole deve essere trattata dal Tribunale competente. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie relative ai danni subiti durante la Seconda guerra mondiale, evidenziando l'importanza di affrontare questioni di giustizia e riconoscimento storico attraverso le vie legali.

di Laura Lucente La causa civile sui risarcimenti per gli eccidi nazisti di Civitella Val di Chiana e Vallucciole deve essere giudicata dal Tribunale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con un'ordinanza pubblicata l'8 gennaio ha messo un punto fermo su una questione che rischiava di rallentare ulteriormente il cammino giudiziario delle famiglie delle vittime. Alcuni eredi avevano citato in giudizio la Repubblica Federale di Germania davanti al Tribunale, luogo in cui si consumarono gli eccidi del 1944. Prima che il processo entrasse nel vivo, però, lo Stato italiano – attraverso la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia – era intervenuto sostenendo che la causa dovesse essere trasferita altrove, invocando una diversa competenza territoriale.

