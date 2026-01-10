Rinviato per maltempo l' ultimo giorno di Lanciano tra arte e gusto

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'ultimo giorno di

A causa del maltempo è stata rinviata a data da destinarsi la manifestazione "Lanciano tra arte e gusto", organizzata dalla Ascom Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Lanciano, e prevista oggi, 10 gennaio 2026, in piazza Plebiscito.Il programma dell'ultimo dei tre giorni dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

