Rimasti intrappolati in una tana, messi in salvo tre cuccioli di cane.

Da lecceprima.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Specchia è stato portato a termine un intervento di salvataggio per tre cuccioli di cane rimasti intrappolati in una vasta tana di volpe. L’operazione, complessa e delicata, ha richiesto attenzione e competenza per garantire la sicurezza degli animali coinvolti. I cuccioli sono stati messi in salvo e ora si trovano sotto le cure appropriate, in attesa di un futuro sicuro.

SPECCHIA - Un salvataggio complesso quello messo in atto ieri, a Specchia, per recuperare tre cuccioli di cane finiti in una tana di volpe molto estesa e profonda.In un primo momento le guardie zoofile Agriambiente Lecce, insieme alla polizia locale e alla presidente dell’associazione Noi come. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

