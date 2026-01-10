Rimasti intrappolati in una tana messi in salvo tre cuccioli di cane

Ieri a Specchia è stato portato a termine un intervento di salvataggio per tre cuccioli di cane rimasti intrappolati in una vasta tana di volpe. L’operazione, complessa e delicata, ha richiesto attenzione e competenza per garantire la sicurezza degli animali coinvolti. I cuccioli sono stati messi in salvo e ora si trovano sotto le cure appropriate, in attesa di un futuro sicuro.

#HAITI: Struttura #MSF diventa campo di battaglia. Scontri tra la Polizia Nazionale Haitiana (PNH) e gruppi armati nel quartiere Bel Air di Port-au-Prince. 7 volontari locali sono rimasti intrappolati per diverse ore prima di riuscire a fuggire. x.com

Intervento di soccorso questa mattina a Roma, dove due camionisti sono rimasti intrappolati all’interno dei loro mezzi pesanti a causa dell’allagamento della sede stradale #castellinotizie - facebook.com facebook

