Riforma 4+2 approvata la graduatoria per i campus tecnologico-professionali | quasi 12 milioni alle regioni

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficialmente approvato la graduatoria per i finanziamenti destinati ai campus tecnologico-professionali, con quasi 12 milioni di euro assegnati alle regioni. Questa iniziativa, parte della riforma 4+2, mira a sostenere progetti di fattibilità tecnico-economica e a promuovere lo sviluppo di strutture formative specializzate nel settore.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato la graduatoria per finanziare i progetti di fattibilità tecnico-economica dei campus della filiera tecnologico-professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

