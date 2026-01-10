Rifiuta rapporto sessuale al primo incontro 31enne segregata in casa a Cagliari e violentata | arrestato 38enne

A Cagliari, una donna di 31 anni è stata segregata in casa e vittima di violenza da un uomo di 38, conosciuto online e incontrato successivamente. L'uomo è stato arrestato. L’episodio evidenzia le problematiche legate agli incontri digitali e alla sicurezza personale.

A Cagliari una ragazza di 31 anni è stata segregata in casa e violentata da un uomo di 38. I due si erano conosciuti online e si erano dati appuntamento in chat. La 31enne è stata chiusa in camera e poi aggredita sessualmente.

