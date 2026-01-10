Rientro al gelo per i piccoli dell’asilo In blocco la caldaia a La Tignamica

I piccoli studenti della scuola materna de La Tignamica si sono trovati di fronte a un clima insolitamente freddo al loro rientro, a causa dell'interruzione del riscaldamento. La caldaia, infatti, è risultata fuori uso e al momento è in corso un intervento di riparazione. La scuola sta adottando tutte le misure necessarie per garantire il comfort e la sicurezza dei bambini durante questa situazione temporanea.

Rientro al freddo "polare" per i piccoli alunni della scuola materna de La Tignamica, che mercoledì mattina hanno trovato temperature polari ad attenderli nelle loro classi. La segnalazione è arrivata da alcuni genitori che, dopo una prima giornata di gelo, appena saputo dei problemi alla caldaia, giovedì mattina sono tornati a riprendere i loro bambini da scuola. "Potevano avvertirci – spiega un babbo – e li avremmo tenuti direttamente a casa: l’idea di farli stare all’asilo con la giacca addosso e 7 gradi non è il massimo. Il problema della caldaia è noto da tempo, ci sembra assurdo che non si sia pensato ad un ’piano B’ in situazioni meteo come quella del freddo estremo di questi giorni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rientro al gelo per i piccoli dell’asilo. In blocco la caldaia a La Tignamica Leggi anche: Caldaia in blocco, anziani coniugi al freddo durante la notte di Capodanno. Intervento provvidenziale della polizia Leggi anche: Asilo di Sala al Barro, arrivano LIM e nuovi progetti: tecnologia e musica per i più piccoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rientro al gelo per i piccoli dell’asilo. In blocco la caldaia a La Tignamica - Le proteste dei genitori: "Assurdo farli stare in classe con i giubbotti". msn.com

FLC CGIL MODENA: Scuole al gelo, situazione inaccettabile Con il freddo di questi giorni e il rientro dalle festività natalizie, gli studenti ed il personale scolastico di numerosi istituti del nostro territorio si trovano ad affrontare un’emergenza inaccettabile: aule e - facebook.com facebook

Rientro in classe al gelo e con infiltrazioni d’acqua nella scuola: task force di tecnici al lavoro | Cronache Ancona x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.