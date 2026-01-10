Ridiamo vita al centro storico. Il piano di Franci per le imprese. Via a incentivi e contributi.

Il Comune di Foiano della Chiana ha approvato il bilancio di previsione 2025, segnando l’avvio di un nuovo percorso per il centro storico. Con il progetto

FOIANO Con l’approvazione del bilancio di previsione, l’ultima seduta del Consiglio comunale del 2025 apre una fase nuova per il centro storico di Foiano della Chiana. Un passaggio che va oltre i numeri e che punta dritto alla sostanza: riportare vita, attività e servizi nel cuore della città, contrastando lo svuotamento dei fondi e sostenendo chi sceglie di investire nel borgo. Tra i provvedimenti approvati dall’Amministrazione comunale spicca, infatti, un pacchetto di incentivi fiscali e contributivi pensato per favorire l’apertura di nuove imprese commerciali. La misura prevede agevolazioni fino al 30 per cento sull’IMU per i proprietari che affitteranno i propri locali a nuove attività, affiancate da contributi dedicati alle spese di utenze e bollette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

