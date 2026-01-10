Ridiamo vita al centro storico Il piano di Franci per le imprese Via a incentivi e contributi
Il Comune di Foiano della Chiana ha approvato il bilancio di previsione 2025, segnando l’avvio di un nuovo percorso per il centro storico. Con il progetto
FOIANO Con l’approvazione del bilancio di previsione, l’ultima seduta del Consiglio comunale del 2025 apre una fase nuova per il centro storico di Foiano della Chiana. Un passaggio che va oltre i numeri e che punta dritto alla sostanza: riportare vita, attività e servizi nel cuore della città, contrastando lo svuotamento dei fondi e sostenendo chi sceglie di investire nel borgo. Tra i provvedimenti approvati dall’Amministrazione comunale spicca, infatti, un pacchetto di incentivi fiscali e contributivi pensato per favorire l’apertura di nuove imprese commerciali. La misura prevede agevolazioni fino al 30 per cento sull’IMU per i proprietari che affitteranno i propri locali a nuove attività, affiancate da contributi dedicati alle spese di utenze e bollette. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Valorizzazione centro storico, in arrivo contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese
Leggi anche: Un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico
Ridiamo vita al centro storico. Il piano di Franci per le imprese. Via a incentivi e contributi.
"Ridiamo vita al centro storico". Il piano di Franci per le imprese. Via a incentivi e contributi - FOIANOCon l’approvazione del bilancio di previsione, l’ultima seduta del Consiglio comunale del 2025 apre una fase nuova per il centro storico di Foiano della Chiana. lanazione.it
“Sassello? Un villaggio danese. Ristrutturiamo e ridiamo vita” - Un’antica palazzina nel centro storico di Sassello, disabitata da oltre 30 anni, rifiorisce e diventerà un luogo di ritrovo di artisti internazionali, che nel paese degli amaretti ... ilsecoloxix.it
Le rive del Lambro cambiano look. Scatta la fase di progettazione: "Ridiamo vita a una zona strategica" - Il Comune di Monza valorizza l’area verde lungo le rive del Lambro, nel tratto compreso tra via Azzone Visconti ... msn.com
La scatola di Ward. Lana Del Rey · Summertime Sadness (Lana Del Rey Vs. Cedric Gervais) (Cedric Gervais Remix). Oggi ridiamo vita ad un terrarium di 3 anni. Cura e Amore per il tuo Terrarium Vuoi che il tuo terrarium sia sempre al meglio Ecco a - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.