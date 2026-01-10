Richiamo Nestlé | anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina

Nestlé ha annunciato il richiamo del latte Alfamino, una formula destinata a neonati con allergie al latte vaccino e altre allergie alimentari. Si informa che anche questo prodotto può contenere tossine, rappresentando un rischio per la salute dei bambini. È importante verificare eventuali avvisi e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza dei neonati.

Nestlé ha esteso il richiamo dei suoi prodotti alimentari anche al latte Alfamino, la formula studiata per neonati con allergie al latte vaccino e allergie alimentari multiple. Dopo il ritiro dei lotti delle linee. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Richiamo Nestlé: anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina Leggi anche: Latte in polvere Nestlé per bambini allergici ritirato: i lotti di Alfamino interessati Leggi anche: Richiamo Nestlé: nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Richiamo di latte Nestlè in polvere, ritirati altri due lotti di Alfamino: è il prodotto per neonati allergici - Altro richiamo di latte da parte di Nestlè: questa volta si tratta di un prodotto per neonati allergici, che è stato ritirato precauzionalmente ... virgilio.it

Si allarga il richiamo di latte Nestlé: anche la formula per neonati allergici può contenere la pericolosa tossina - Nuovo richiamo di latte Nestlé per possibile presenza di tossina, stavolta sono 2 lotti di Alfamino, formulato per neonati con allergie ... greenme.it

Nestlé richiama anche il latte formula per neonati allergici - Nestlé ha esteso il suo richiamo precauzionale per rischio microbiologico anche al latte formula per neonati allergici ... ilfattoalimentare.it

Si allarga il richiamo di latte Nestlé: anche la formula per neonati allergici può contenere la pericolosa tossina x.com

Nestlé ha annunciato un richiamo cautelativo di ulteriori 23 lotti (oltre quelli già richiamati a dicembre) di prodotti formulati per l’infanzia. Tra i marchi NAN SupremePro, PreNan, Prenan Post e Nidina Optipro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.