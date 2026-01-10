Richiamo Nestlé | anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina

Nestlé ha annunciato il richiamo del latte Alfamino, una formula destinata a neonati con allergie al latte vaccino e altre allergie alimentari. Si informa che anche questo prodotto può contenere tossine, rappresentando un rischio per la salute dei bambini. È importante verificare eventuali avvisi e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza dei neonati.

Nestlé ha esteso il richiamo dei suoi prodotti alimentari anche al latte Alfamino, la formula studiata per neonati con allergie al latte vaccino e allergie alimentari multiple. Dopo il ritiro dei lotti delle linee. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

