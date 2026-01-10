Richiamo Nestlé | anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina
Nestlé ha annunciato un richiamo del latte Alfamino destinato ai neonati con allergie, a causa della possibile presenza di tossine. Questo prodotto, pensato per bambini con specifiche esigenze alimentari, potrebbe essere contaminato, rappresentando un rischio per la salute. Si consiglia ai genitori di verificare eventuali avvisi e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei propri figli.
Nestlé ha esteso il richiamo dei suoi prodotti alimentari anche al latte Alfamino, la formula studiata per neonati con allergie al latte vaccino e allergie alimentari multiple. Dopo il ritiro dei lotti delle linee. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Leggi anche: Richiamo Nestlé: anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina
Leggi anche: Latte in polvere Nestlé per bambini allergici ritirato: i lotti di Alfamino interessati
Richiamo Nestlé | anche il latte Alfamino per neonati allergici può contenere tossina.
Richiamo di latte Nestlè in polvere, ritirati altri due lotti di Alfamino: è il prodotto per neonati allergici - Altro richiamo di latte da parte di Nestlè: questa volta si tratta di un prodotto per neonati allergici, che è stato ritirato precauzionalmente ... virgilio.it
Latte in polvere Nestlé per bambini allergici ritirato: i lotti di Alfamino interessati - Sono due i lotti di latte in polvere Alfamino di marchio Nestlé ritirati dal mercato per una possibile contaminazione microbiologica ... fanpage.it
Si allarga il richiamo di latte Nestlé: anche la formula per neonati allergici può contenere la pericolosa tossina - Nuovo richiamo di latte Nestlé per possibile presenza di tossina, stavolta sono 2 lotti di Alfamino, formulato per neonati con allergie ... greenme.it
Nestlé ha annunciato un richiamo cautelativo di ulteriori 23 lotti (oltre quelli già richiamati a dicembre) di prodotti formulati per l’infanzia. Tra i marchi NAN SupremePro, PreNan, Prenan Post e Nidina Optipro - facebook.com facebook
#RecallSwiss - Richiamo: Nestlé SA richiama il latte per lattanti a causa della presenza di cereulide: recallswiss.admin.ch/customer-acces… @BLV_OSAV_USAV x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.