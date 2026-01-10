Ricerca Sviluppato primo polmone umano su chip da staminali

È stato sviluppato il primo polmone umano su chip, un dispositivo innovativo che riproduce accuratamente i movimenti respiratori e le patologie correlate. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella ricerca medica, offrendo strumenti più efficaci per lo studio delle malattie polmonari e lo sviluppo di nuovi trattamenti. La creazione di questi modelli riduce la necessità di test su animali e apre nuove possibilità per la medicina personalizzata.

"È stato sviluppato il primo polmone umano su chip, un dispositivo innovativo in grado di replicare con grande precisione i movimenti respiratori e le patologie associate a questo organo vitale. Questo straordinario progresso rappresenta un importante passo avanti nel campo della ricerca scientifica. L'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha accolto con entusiasmo questa notizia, sottolineando che dimostra come la scienza possa progredire senza il ricorso a esperimenti su animali". L'innovazione è frutto del lavoro di un team di ricercatori del Francis Crick Institute in collaborazione con l'azienda biotecnologica AlveoliX, e il risultato di questo studio è stato pubblicato sulla rinomata rivista 'Science Advances'.

