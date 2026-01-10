Nel confronto tra Inter e Napoli, i ricavi evidenziano una differenza significativa: l’Inter registra un fatturato superiore di almeno 200 milioni rispetto al Napoli. Sebbene le due squadre siano rivali sul campo, la loro situazione economica riflette realtà diverse, con l’Inter che domina anche sotto il profilo finanziario. Questa disparità sottolinea come il successo sportivo non sempre corrisponda a quello economico.

L’Inter batte nettamente il Napoli nel campionato dei ricavi (almeno 200 milioni in più). Inter e Napoli possono darsi battaglia sul campo ma fuori dal campo non c’è partita. Già ieri la Gazzetta lo ha evidenziato dedicando una pagina alla differenza (notevole) relativa agli incassi da stadio ( ecco il pezzo ). Oggi la Gazza, con Marco Iaria, amplia il raggio dell’azione e confronta i bilanci. Noi ci limitiamo a riportare la parte dedicata ai ricavi che ci pare particolarmente interessante per far capire che dal punto di vista economico-finanziario Inter e Napoli giocano in due campionati diversi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ricavi, l’Inter batte nettamente il Napoli: dal punto di vista economico, i due club giocano in campionati diversi

Leggi anche: Inter-Milan, chi vale di più dal punto di vista economico? I numeri in vista del derby

Leggi anche: L'Inter batte il Verona all'ultimo respiro, adesso è a un punto dal Napoli|Fine 1-2

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

MARKET DRIVER: Intesa Sanpaolo, utile netto batte trainato da ricavi core (Ubs) - Lo fanno notare gli analisti di Ubs, aggiungendo che la nuova guidance sull'utile netto è ora ... milanofinanza.it

Calcio e Finanza. Ella Joy Meir · Glass Piano. Cosa é cambiato dal 2002 quando il Milan incassava più del Real Madrid Ecco il trend dei ricavi del Real Madrid a confronto con i top club italiani per ricavi #calcio #realmadrid #inter #milan #juventus - facebook.com facebook