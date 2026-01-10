Ricatto con video intimi patteggia 2 anni e 8 mesi
Un ex insegnante padovano di 77 anni ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi in seguito a un caso di ricatto con video intimi. La sua freddezza e lucidità hanno contribuito a gestire la situazione, che vedeva coinvolte due giovani romeni che avevano orchestrato l’estorsione a sfondo sessuale. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione casi di ricatto online.
La freddezza e la lucidità hanno evitato il peggio. Un ex insegnante padovano di 77 anni è rimasto vittima di un astuto ricatto a sfondo sessuale orchestrato da due giovani romeni. Come riportato da “Il Gazzettino di Padova”, la vicenda inizia nel febbraio del 2025 quando Mircea Honciu, 46 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
