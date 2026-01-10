Ricatto con video intimi patteggia 2 anni e 8 mesi

Un ex insegnante padovano di 77 anni ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi in seguito a un caso di ricatto con video intimi. La sua freddezza e lucidità hanno contribuito a gestire la situazione, che vedeva coinvolte due giovani romeni che avevano orchestrato l’estorsione a sfondo sessuale. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione casi di ricatto online.

Scatta la trappola hot: «Paga subito o pubblico i tuoi video intimi in rete» - Una dinamica che richiama le trappole delle piattaforme di chat e dei social dove l’intimità virtuale può trasformarsi in ricatto. corriereadriatico.it

