Report risultati e gol con i Red Dragons in testa alla Premier League

Scopri i report, i risultati e i gol dei Red Dragons, attualmente in testa alla Premier League. Tieniti aggiornato sulle ultime novità e sugli eventi più importanti della stagione. Segui con attenzione le partite e le performance di Wrexham nella FA Cup, rimanendo sempre informato sugli sviluppi del club e della competizione.

2026-01-10 00:21:00 Giorni caldissimi in redazione! Rimani aggiornato su tutta l'azione di Wrexham vs Nottingham Forest nella FA Cup. Il Wrexham ha ottenuto una storica vittoria della FA Cup sul Nottingham Forest ai rigori dopo una partita senza fiato terminata 3-3 ai tempi supplementari. La squadra del campionato ha prodotto una prestazione impavida nel primo tempo ed è stata premiata con due gol ben presi che hanno lasciato gli ospiti della Premier League in difficoltà per ottenere il controllo. La svolta del Wrexham arriva al 37? quando Liberato Cacace raccoglie il possesso palla fuori area e spara un rasoterra di destro nell'angolo inferiore, cogliendo di sorpresa il portiere del Forest Matz Sels.

