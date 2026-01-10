Report | Fdi ' M5S contro Cerno come regime Maduro'

Il rapporto tra il Movimento 5 Stelle e il direttore de 'Il Giornale', Cerno, si è approfondito a causa delle recenti dichiarazioni degli esponenti M5S in Vigilanza Rai. Le accuse rivolte a Cerno sono state giudicate gravi e inaccettabili, richiamando comportamenti tipici di regimi autoritari come quello venezuelano di Maduro. La vicenda solleva questioni sulla libertà di stampa e sul ruolo della politica nel settore radiotelevisivo.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Gravi e inaccettabili le dichiarazioni degli esponenti del M5S in Vigilanza Rai contro il direttore de 'Il Giornale' Cerno, degne del regime venezuelano di Maduro di cui sono stati sempre grandi estimatori. E proprio come nelle dittature utilizzano la censura contro i giornalisti scomodi. E Cerno infatti per il M5S risulta scomodo perché sta portando avanti un'inchiesta che sta svelando, quello che molti sospettavano: una 'dossieropoli' in cui ci sarebbero Procure, consulenti privati e trasmissioni televisive come Report". Lo affermano i componenti di Fratelli d'Italia della Vigilanza Rai.

