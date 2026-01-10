Report dati trafugati da Bellavia | Altre conferme lo scandalo ora deflagra

Il report pubblicato recentemente conferma che non vi è stato alcun trasferimento di dati raccolti durante incarichi giudiziari alla trasmissione Report, di cui Bellavia è consulente. La vicenda, che coinvolge presunti furti di dati, si concentra ora su questa esclusione, chiarendo la posizione ufficiale e contribuendo a fare luce sulla questione. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica e mediatica sull’uso e la gestione delle informazioni sensibili.

Bellavia Report, 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori/ Caso in Parlamento: “Maxi dossieraggio” - Caso Bellavia in Parlamento: oltre 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori. ilsussidiario.net

Rubato l’archivio vip al consulente di Report. Lega e FdI all’attacco - Oltre un milione di file sottratti a Giangaetano Bellavia con dossier su big di economia e politica ROMA – Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, John Elkann, Massimo D’Alema, Alberto Di Rubba. repubblica.it

Procedimento nei confronti del commercialista #Bellavia, consulente storico della trasmissione Report. Al centro della vicenda i dati trafugati dal suo studio. Il ritorno del Garante. La destra privacy esulta. x.com

Intorno al 26 dicembre, un hacker conosciuto con lo pseudonimo di “888” ha rivendicato un attacco sai sistemi dell’ESA comunicando, oltre alla violazione della sicurezza dell’agenzia, la vendita su noto forum di cybercrime una estesa quantità di dati sensibili. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.