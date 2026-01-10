Report dati trafugati da Bellavia | Altre conferme lo scandalo ora deflagra
Il report pubblicato recentemente conferma che non vi è stato alcun trasferimento di dati raccolti durante incarichi giudiziari alla trasmissione Report, di cui Bellavia è consulente. La vicenda, che coinvolge presunti furti di dati, si concentra ora su questa esclusione, chiarendo la posizione ufficiale e contribuendo a fare luce sulla questione. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica e mediatica sull’uso e la gestione delle informazioni sensibili.
Nessun «passaggio di dati raccolti in sede di incarichi giudiziari alla trasmissione giornalistica Report, di cui pure Bellavia è consulente». Semmai, è accaduto che «tra i dati sottratti dalla collaboratrice infedele»- l’ex dipendente Valentina Varisco, accusata di accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita di oltre un milione difile dalla procura di Milano- ci fossero anche documenti forniti al professionista «dai giornalisti di Report per la disamina di alcune posizioni successivamente oggetto di approfondimenti giornalistici, affinché potesse esprimere il proprio parere professionale e rilasciare le relative interviste». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
