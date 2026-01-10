Replica La Promessa in streaming puntata 10 gennaio 2026 | Video Mediaset
Ecco l'introduzione richiesta: Il 10 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa, la soap spagnola. In questa puntata, Candela si confronta con Antonio al rifugio, scoprendo la sua difficile situazione personale. I personaggi si confrontano con emozioni e segreti, mantenendo la tensione narrativa tipica della serie. Continua a seguire gli sviluppi degli intrecci tra i protagonisti, disponibili in video su Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 10 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Candela parla con Antonio al rifugio, e scopre che il ragazzo ha perso lavoro, moglie e figli ed e’ disperato, ma i due fingono di non conoscersi davanti a padre Samuel. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
