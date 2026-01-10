Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 10 gennaio | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 10 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Arif e suo padre Yusuf si recano da Kismet per cercare di risolvere un problema: Yusuf ha firmato il contratto di affitto del suo appartamento con Sarp senza leggere attentamente le clausole in esso contenuto. Per questa leggerezza scoprono di non poter mandare via tanto facilmente Sarp come invece vorrebbe Arif. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 89 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
