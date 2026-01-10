Referendum Travaglio a La7 | Così corruzione e reati fiscali finiranno sotto il tavolo Botta e risposta con Severgnini

Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Beppe Severgnini hanno discusso del referendum sulla separazione delle carriere, evidenziando come questa misura possa influire sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione. La discussione ha approfondito le possibili conseguenze di tale riforma, ponendo l’accento sulle implicazioni per la tutela della legalità e la responsabilità dei pubblici ufficiali.

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l'editorialista del Corriere della Sera Beppe Severgnini sul referendum sulla separazione delle carriere. Severgnini, a favore della riforma Nordio, dissente da Travaglio secondo cui inevitabilmente i pm finirebbero sotto il controllo dell'esecutivo attraverso l'attuazione della legge Cartabia, che affida alla maggioranza parlamentare il potere di fissare le priorità dei reati da perseguire, comprimendo l'autonomia della magistratura. La firma del Corriere non è d'accordo: "Accade già adesso che i magistrati, a seconda delle loro passioni, scelgano quale azione portare avanti e quale invece lasciare da un'altra parte.

