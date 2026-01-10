A venti giorni dalla scadenza, le firme a sostegno del referendum contro la riforma Nordio hanno superato le 300.000 unità, raggiungendo circa il 60% dell’obiettivo. La raccolta prosegue attraverso il sito del Ministero della Giustizia, dove è possibile firmare utilizzando Spid o la Carta d’identità elettronica. La mobilitazione popolare si conferma significativa in questa fase di consultazione.

A venti giorni dalla scadenza, il traguardo è sempre più vicino. Hanno superato quota 300mila in venti giorni le firme a sostegno dell’iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio, disponibile dal 22 dicembre sul sito del ministero della Giustizia ( qui per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica ). L’obiettivo delle 500mila sottoscrizioni è ormai completo al 62%: per raccoglierle c’è tempo fino al 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale in Gazzetta ufficiale. Secondo la prassi seguita finora, il governo non potrebbe fissare la data del voto prima di quella scadenza, proprio per permettere ai promotori dell’iniziativa, un gruppo di 15 giuristi capitanati dall’avvocato Carlo Guglielmi, di completare la raccolta e accedere alla campagna referendaria come soggetto costituzionalmente tutelato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60%

