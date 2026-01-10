Referendum | Maraio Psi ' siamo per il sì coerenti con la nostra storia'

Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, conferma il sostegno al sì al referendum. Sottolinea come questa posizione rappresenti una coerenza con la storia della comunità socialista, evidenziando l'importanza di partecipare con consapevolezza a questa consultazione. La scelta di sostenere il sì si inserisce nel percorso di valori e principi che il Psi ha sempre promosso nel dibattito pubblico e politico italiano.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Siamo per il sì, è la posizione storica della comunità socialista”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi interviene sul tema referendum e giustizia. “Non ci convince la riforma del Governo Meloni e del ministro Nordio ma da sempre -spiega- ci battiamo per la separazione delle carriere e questo ci spinge a dire sì. Condurremo questa battaglia coerenti alla nostra storia e coerenti con l'obiettivo di allargare i confini del centrosinistra. So bene che nel centrosinistra l'orientamento è altro ma esiste, nel campo progressista e nella società civile, una sensibilità diversa ed a questa vogliamo dare voce e rappresentanza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Maraio (Psi), 'siamo per il sì coerenti con la nostra storia' Leggi anche: Maraio assessore regionale, Golino: "Il Psi cresce e si rafforza" Leggi anche: Maraio (Avanti Psi): “Con l’abbattimento delle Vele il riformismo supera le illusioni ideologiche” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela: Maraio, Meloni non sia supina ma libera; CAVA DE’ TIRRENI. PACE FATTA TRA SENATORE ED IL PD: PRONTA LA CANDIDATURA A SINDACO. Referendum: Maraio (Psi), ‘siamo per il sì coerenti con la nostra storia’ - Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi interviene sul tema referendum e giustizia. ilsannioquotidiano.it Venezuela: Maraio, Meloni non sia supina ma libera - “L’Italia – aggiunge – deve seguire una linea autonoma e responsabile, chieden ... partitosocialista.it

Monito del Psi al centrosinistra, Maraio (segretario nazionale): «No a supremazia di Pd e M5S» - SENIGALLIA «Auspichiamo che la coalizione possa essere amplia e plurale e non si limiti al dialogo esclusivo fra Pd e M5S». corriereadriatico.it

Siamo a 165mila firme. Firmiamo tutti. La Costituzione non si tocca e la democrazia non è in vendita! Qui il link per aderire con Spid o Cie: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.