Il referendum sulla separazione delle carriere divide le opinioni. Magi, di Più Europa, esprime un sostegno al sì, considerando la riforma giusta e condivisibile. Tuttavia, sottolinea le incertezze tecniche e politiche legate alla sua attuazione, evidenziando anche un ruolo ambiguo del governo nel sostenere il no. Un dibattito che richiede attenzione e analisi approfondita per comprendere le implicazioni di questa importante scelta.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La separazione delle carriere è una riforma giusta e condivisibile e come Più Europa pensiamo che sia da confermare al referendum nonostante le non poche incognite di carattere tecnico-giuridico sulle sue concrete applicazioni e quelle ancora maggiori di carattere politico. Governo e maggioranza dovrebbero essere impegnati a fare luce su queste incognite, invece é innegabile che lo stesso Governo che dice di non voler politicizzare il tema sia il primo a usarlo come una clava contro le opposizioni e soprattutto contro quei giudici che applicano la legge e fanno rispettare lo Stato di diritto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Magi, 'siamo per il sì ma Governo sponsor del no'

