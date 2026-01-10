Referendum | Magi ' siamo per il sì ma Governo sponsor del no'
Il referendum sulla separazione delle carriere divide le opinioni. Magi, di Più Europa, esprime un sostegno al sì, considerando la riforma giusta e condivisibile. Tuttavia, sottolinea le incertezze tecniche e politiche legate alla sua attuazione, evidenziando anche un ruolo ambiguo del governo nel sostenere il no. Un dibattito che richiede attenzione e analisi approfondita per comprendere le implicazioni di questa importante scelta.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La separazione delle carriere è una riforma giusta e condivisibile e come Più Europa pensiamo che sia da confermare al referendum nonostante le non poche incognite di carattere tecnico-giuridico sulle sue concrete applicazioni e quelle ancora maggiori di carattere politico. Governo e maggioranza dovrebbero essere impegnati a fare luce su queste incognite, invece é innegabile che lo stesso Governo che dice di non voler politicizzare il tema sia il primo a usarlo come una clava contro le opposizioni e soprattutto contro quei giudici che applicano la legge e fanno rispettare lo Stato di diritto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
