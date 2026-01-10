Referendum Fratoianni Avs | Meloni ha confessato volere scalpo Magistratura

Nel corso di una conferenza stampa, Giorgia Meloni ha espresso critiche nei confronti della magistratura, evidenziando un'attitudine di delegittimazione. Questa presa di posizione ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella di Nicola Fratoianni, che ha commentato la volontà del governo di ridimensionare il ruolo delle toghe. La discussione riflette le tensioni tra poteri dello Stato e l'importanza di un sistema giudiziario indipendente.

Roma, 10 gen. (askanews) – “Ieri la conferenza stampa di Giorgia Meloni è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro di delegittimazione” delle toghe. Lo ha affermato il leader Avs Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, arrivando all’evento a Roma di presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. “La delegittimazione della magistratura è l’ossessione della destra italiana da 30 anni e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo”, ha aggiunto. Si tratta di “una controriforma – ha detto ancora Fratoianni- che non migliora in nessun modo i problemi della giustizia italiana, non interviene sulla lettezza del processo, sulla carenza degli organici, ha un unico obiettivo, quello di demolire la separazione dei poteri, di colpire l’autonomia della magistratura, di controllarla”, ha detto ancora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

