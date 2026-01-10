Referendum Conte | parole Meloni su giudici fanno accapponare pelle

Il commento di Conte riguardo alle recenti dichiarazioni di Meloni, secondo cui governo e giudici dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, ha suscitato diverse reazioni. La questione, legata anche ai temi del referendum e della riforma della giustizia, mette in evidenza tensioni e posizioni divergenti nel panorama politico italiano. È importante analizzare con attenzione le parole e le implicazioni di queste dichiarazioni nel contesto delle attuali dinamiche istituzionali.

Roma, 10 gen. (askanews) – "Ieri Meloni ha detto una cosa che fa accapponare la pelle quando ha detto che governo e giudici devono lavorare nella stessa direzione". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. "Cosa significa? Che domani mattina un report, una segnalazione da parte delle forze di polizia deve essere raccolta e non discussa da chi è giudice? Allora non c'è un contropotere. Allora volete il potere sottomesso al potere", ha spiegato. L'articolo proviene da Ildenaro.

Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: "In gioco democrazia" - Conte: 'Così salta equilibrio poteri' ... adnkronos.com

Centrosinistra in ordine sparso su legge elettorale e referendum: perde tempo e Meloni detta l’agenda - Legge elettorale e referendum sulla giustizia aprono lo scontro politico: Meloni accelera, il centrosinistra critica ma resta diviso. tag24.it

Giuseppe Conte. . No al referendum salva casta! Il mio intervento in occasione dell’avvio della campagna per il no al referendum sulla giustizia - facebook.com facebook

#Referendum #Giustizia #Schlein schiera il #Pd per il #No, scendendo in campo sabato con Conte, Fratoianni e Bonelli. Ma campo largo e Pd si spaccano, il 12 a Firenze "La Sinistra che vota Sì". Con @StefanoCeccanti e la sx riformista. x.com

