Referendum | Cgil e centrosinistra per il No campagna casa per casa
In vista del referendum, Cgil e centrosinistra sostengono il No attraverso una campagna porta a porta. I leader delle opposizioni, insieme a Landini, evidenziano che la separazione delle carriere non apporta benefici, sottolineando l'importanza di un dibattito informato e partecipato su temi cruciali per il futuro del paese.
AGI - La separazione delle carriere non serve a nessuno se non al governo. Il 'leit motiv' della campagna per il No al referendum lo coniano i leader delle opposizioni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oggi assieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'occasione è la presentazione del comitato per il No presieduto da Giovanni Bachelet. In sala al Centro Congressi Frentani, oltre ai rappresentanti delle associazioni della società civile, erano presenti parlamentari di diversi schieramenti, sindaci e amministratori locali. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito la riforma "sbagliata, pericolosa e anche mistificante". 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Referendum: Cgil e centrosinistra per il No, campagna casa per casa
Leggi anche: Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: “In gioco democrazia”
Referendum: Cgil e centrosinistra per il No, campagna casa per casa; Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: In gioco democrazia; Referendum,Landini-Centrosinistra-Anm aprono campagna no: 'Governo attacca Costituzione'.
Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: "In gioco democrazia" - Conte: 'Così salta equilibrio poteri' ... msn.com
La campagna referendaroa per la riforma della giustizia sta entrando nel vivo. E proprio ieri nato un nuovo comitato per il No al referendum. A istituirlo la CGIL di Maurizio Landini. Perché la CGIL di oggi è un movimento politico tuttologo, pronto a scendere in - facebook.com facebook
Referendum: Cgil e centrosinistra per il No, campagna casa per casa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.