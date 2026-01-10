Referendum | Cgil e centrosinistra per il No campagna casa per casa

In vista del referendum, Cgil e centrosinistra sostengono il No attraverso una campagna porta a porta. I leader delle opposizioni, insieme a Landini, evidenziano che la separazione delle carriere non apporta benefici, sottolineando l'importanza di un dibattito informato e partecipato su temi cruciali per il futuro del paese.

AGI - La separazione delle carriere non serve a nessuno se non al governo. Il 'leit motiv' della campagna per il No al referendum lo coniano i leader delle opposizioni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oggi assieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'occasione è la presentazione del comitato per il No presieduto da Giovanni Bachelet. In sala al Centro Congressi Frentani, oltre ai rappresentanti delle associazioni della società civile, erano presenti parlamentari di diversi schieramenti, sindaci e amministratori locali. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito la riforma "sbagliata, pericolosa e anche mistificante". 🔗 Leggi su Agi.it

