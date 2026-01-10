Recuperato Pellegrino L’Invicta con la Sestese

L’Invicta maschile di serie B riprende il campionato dopo la pausa festiva, con il ritorno di Gianluca Pellegrino. L’opposto, che aveva affrontato un problema al ginocchio a dicembre, è tornato disponibile sotto la guida del coach Fabrizio Rolando. Una notizia importante per la squadra, che mira a consolidare la propria posizione nel girone di campionato.

Torna in campo l’ Invicta maschile di serie B dopo la lunga sosta per le festività. E sotto l’albero coach Fabrizio Rolando ha trovato il recupero di Gianluca Pellegrino, l’opposto che era stato rallentato a dicembre da un problema al ginocchio. Un’assenza che era pesata sull’economica e sul gioco dell’Invicta che non aveva potuto contare sul proprio miglior finalizzatore. Inizia in trasferta stasera il 2026 di serie B dell’Invicta con la sfida sul campo della Pallavolo Sestese per la dodicesima giornata di serie B maschile. Inizio subito in salita di nuovo anno, con una trasferta difficile e poi un calendario ancor più complicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

