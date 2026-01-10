Il sistema aeroportuale toscano si appresta a chiudere il 2025 con un nuovo record di traffico, raggiungendo 9,8 milioni di passeggeri. Rispetto all’anno precedente, si registra una crescita dell’8,4%, con dati record in ogni mese. Vespucci, protagonista di questo risultato, conferma il ruolo trainante dell’aeroporto toscano, sostenuto anche da un impulso importante dall’estero.

Il sistema aeroportuale toscano chiude il 2025 con un nuovo record storico di traffico, raggiungendo 9,8 milioni di passeggeri complessivi, in crescita del +8,4% rispetto al 2024 e con record di traffico in ogni mese. Secondo Toscana Aeroporti spa il risultato è stato trainato sia dalla forte domanda internazionale (+8,8%), sia da quella nazionale (+7,4%). In crescita anche i movimenti aerei totali, +7,9%. Nel solo mese di dicembre 2025 i passeggeri sono stati 610mila (+7,8%). L’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze archivia il miglior anno della propria storia con 3,8 milioni di passeggeri, in crescita del 9,4% sull’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Record nei cieli toscani. Vespucci da primato. Il traino dall’estero

