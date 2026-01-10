Raquel Martinez si racconta a Sogni C…ostruiti | dai Peccati Inconfessabili in Netflix al sogno di diventare madre

Raquel Martinez, attrice, ballerina e attivista LGBTQ+ spagnola residente in Messico, si racconta a “Sogni C…ostruiti”. La sua intervista, trasmessa in diretta il 3 gennaio su Smart TV 231 e disponibile in replica, approfondisce il percorso personale e professionale, dai ruoli in “Peccati Inconfessabili” su Netflix al desiderio di diventare madre. Un’occasione per conoscere una figura impegnata e autentica, che con sensibilità condivide esperienze e sogni

La quarta puntata di “Sogni C.ostruiti” accende i riflettori su Raquel Martinez. La quarta puntata della rubrica “ Sogni C.ostruiti ”, andata in onda in diretta nazionale il 3 gennaio sul canale Smart TV 231 e da oggi in replica sugli altri canali del circuito Fox, ha avuto come ospite d’onore Raquel Martinez, attrice, ballerina e attivista LGBTQ+ di origine spagnola, oggi residente in Messico. Un appuntamento che ha unito intrattenimento, introspezione e racconto personale, portando in primo piano non solo la carriera internazionale dell’artista, ma anche il suo percorso umano e identitario. Dal successo internazionale su Netflix a una nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

