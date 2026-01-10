Ramo di un albero crolla a Cavallotti ferito un passante

Nella giornata di ieri, Piazza Cavallotti è stata teatro di un incidente causato dal maltempo: un grosso ramo di un albero di Ficus si è staccato e ha ferito un passante. L’evento evidenzia ancora una volta le conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse sulla sicurezza urbana, richiedendo attenzione e interventi per prevenire futuri rischi.

Ancora tanta paura per gli effetti del maltempo in città. Nella giornata di ieri infatti un grosso ramo di Ficus è crollato improvvisamente in Piazza Cavallotti, causando il ferimento di un passante. Nessuna grave conseguenza per il malcapitato, che fortunamente è stato colpito in maniera lieve.

Messina. Albero cade in piazza Cavallotti e ferisce in modo lieve una sedicenne - MESSINA – Mentre il sindaco Federico Basile chiude ville comunali e cimiteri in previsione dell’arrivo di venti di burrasca a partire dalla mezzanotte, nella serata di oggi un albero è caduto in piazz ... msn.com

Il forte vento ha spezzato un ramo di un albero su viale della repubblica a Cecina Foto di Luca Costagli dal gruppo facebook a tutta cecina - 9 gennaio 2026 #meteo #meteotoscana #maltempo #vento - facebook.com facebook

