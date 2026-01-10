Rama Duwaji tra lusso e militanza | perché la first lady di New York è odiata dai Maga

Rama Duwaji, nota come la first lady di New York, si trova al centro di un acceso dibattito pubblico. Tra il suo stile di vita lussuoso e il suo coinvolgimento politico, è oggetto di critiche da parte di alcuni gruppi, tra cui i Maga. Questa dinamica evidenzia le tensioni tra il suo ruolo pubblico e le percezioni della sua influenza, suscitando discussioni sulla sua figura e sulle relative implicazioni sociali.

«Classici comunisti: regole per te, ma non per loro». La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, è solo una delle tante partite all’attacco a testa bassa contro la nuova first lady di New York, Rama Duwaji. Colpevole di quale “reato”? Aver indossato stivali da 630 dollari alla cerimonia di insediamento del marito Zohran Mamdani il giorno di Capodanno. L’addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt (foto Ansa). Negli Stati Uniti i quotidiani e l’opinione pubblica, anche a distanza di giorni, continuano a essere divisi sul guardaroba sfoggiato dall’artista 28enne. Per alcuni è stata una lezione di stile, altri si sono accodati all’opinione di Leavitt che nella sua invettiva tramite story di Instagram ha aggiunto: «Vogliono che i newyorkesi versino in tasse più della metà del loro reddito, mentre lei indossa stivali firmati che valgono il tuo stipendio settimanale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

