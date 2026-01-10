Rally2 in numeri | dominio equilibrio e sorprese

Rally2 in numeri evidenzia il ruolo di Škoda nel panorama rally, con la Fabia RS Rally2 che si distingue per affidabilità e diffusione. Con 2.288 partenze e solo 198 ritiri, la vettura si conferma come una delle più utilizzate e affidabili al mondo, rappresentando un punto di riferimento nel settore. Questi dati sottolineano l’importanza di equilibrio tra prestazioni e resistenza nel rally.

Il riferimento assoluto resta Škoda, che domina la scena con due modelli. La Fabia RS Rally2 è stata la vettura più utilizzata al mondo con 2288 partenze, a fronte di soli 198 ritiri, pari a un tasso di affidabilità superiore al 91%. Da questo enorme bacino di utilizzo sono arrivate 293 vittorie, cioè una gara

