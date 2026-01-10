Ragione e sentimento Emma Thompson | Alan Rickman era felicissimo di interpretare un personaggio buono

Emma Thompson ricorda Alan Rickman, sottolineando come l’attore britannico fosse felice di interpretare ruoli positivi. In un suo ricordo, evidenzia il desiderio di Rickman di distanziarsi dai personaggi da cattivo, che avevano caratterizzato alcune delle sue interpretazioni. Un omaggio che mette in luce la sua versatilità e la sua passione per il mestiere, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulla sua personalità.

La star britannica ha ricordato il compianto amico e il suo desiderio di staccarsi dai ruoli da cattivo che l'avevano un po' ingabbiato. Emma Thompson e Alan Rickman erano grandi amici e nella loro carriera hanno recitato spesso negli stessi progetti cinematografici. In un recente video per GQ, Thompson ha parlato di alcuni dei suoi film e si è soffermata su Ragione e sentimento. Il film di Ang Lee ha compiuto 30 anni da poco e nel cast è presente anche Alan Rickman nei panni del Colonnello Brandon. Un personaggio buono, a differenza di quelli a cui spesso è associato Rickman, scomparso nel 2016. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

