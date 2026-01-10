ragazza di 14 anni trasferita in elisoccorso dal san pio al santobono

Una ragazza di 14 anni è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale San Pio di Benevento al Santobono di Napoli. L’intervento, avvenuto in modo rapido e coordinato, ha consentito il trasferimento urgente per garantire le cure necessarie. Un intervento che evidenzia l’efficienza del sistema di emergenza e l’importanza delle strutture specializzate in situazioni di urgenza sanitaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un elicottero si è alzato in volo dall’eliporto dell ’ospedale San Pio di Benevento diretto al Santobono di Napoli per il trasferimento urgente di una ragazza di 14 anni. La giovane, ricoverata in Pronto Soccorso con seri problemi di carattere polmonare, è stata valutata dai sanitari del nosocomio beneventano che hanno disposto il trasferimento presso la struttura partenopea, ritenuta più idonea per le cure specialistiche necessarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

