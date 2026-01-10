Raccordo in tilt a Roma gregge di pecore attraversa le corsie Gra Il video dell'incursione | Traffico bloccato

Nel pomeriggio di ieri, un gregge di pecore ha attraversato il Grande Raccordo Anulare di Roma, causando blocchi e ingorghi nel traffico. L'incursione ha provocato notevoli disagi ai veicoli in transito, con molte automobili incolonnate. L'episodio ha attirato l'attenzione sui rischi e sulle dinamiche di gestione di situazioni impreviste sulla rete stradale della città.

Pecore sul Gra: gregge attraversa il Grande Raccordo Anulare nel pomeriggio di ieri. Automobili incolonnate e traffico in tilt: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

