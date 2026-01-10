Raccordo in tilt a Roma gregge di pecore attraversa le corsie Gra Il video dell'incursione | Traffico bloccato

Nel pomeriggio di ieri, un gregge di pecore ha attraversato il Grande Raccordo Anulare di Roma, causando blocchi e ingorghi nel traffico. L'incursione ha provocato notevoli disagi ai veicoli in transito, con molte automobili incolonnate. L'episodio ha attirato l'attenzione sui rischi e sulle dinamiche di gestione di situazioni impreviste sulla rete stradale della città.

Flavio Montrucchio bloccato sul Raccordo da un gregge di pecore: "Siamo tutti in coda come dei pecoroni" - "C'è il rischio che a contarle ci addormentiamo", ha ironizzato il conduttore de "I fatti vostri" e di "Primo appuntamento" ... torinotoday.it

Ghiaccio e incidenti in serie: salgono a quattro gli schianti sul raccordo autostradale di Trieste. Lunghe file, chiusure e traffico in tilt ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/ghiaccio-e-incidenti-in-serie-salgono-a-quattro-gli-schianti-sul-raccordo-aut - facebook.com facebook

Ghiaccio e incidenti sui raccordi di Trieste: traffico in tilt al mattino, riaperture solo a mezzogiorno triesteallnews.it/2026/01/ghiacc… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.