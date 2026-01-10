Scopri l'orologio Diesel in offerta al 50%, un accessorio che combina stile e robustezza. Perfetto per chi cerca un dettaglio distintivo, il suo design in acciaio si adatta a diverse occasioni. Approfitta di questa opportunità per aggiungere un tocco di carattere al tuo look, senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gennaio è il mese degli affari, anche per quanto riguarda gli orologi. Ne è un chiaro esempio questo modello Master Chief DZ1965 di Diesel in offerta, dal design davvero accattivante. Perché ci piace così tanto? Sicuramente per il quadrante sfumato dal grigio al rosso, per il datario intrappolato da due pinze, che fa molto industrial style, e per il bracciale in acciaio color canna di fucile che chiude il cerchio con eleganza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo orologio Diesel in offerta al 50% può essere il tocco in più di audacia e di acciaio che stavi cercando

