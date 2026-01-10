Quella mescolanza esplosiva di ipermoderni e regressivi

Da cms.ilmanifesto.it 10 gen 2026

La nuova destra al potere rappresenta una complessa combinazione di elementi ipermoderni e regressivi. Questa contraddizione tra etnocrazia e tecnocrazia si manifesta nel medesimo processo, influenzando profondamente il panorama politico e sociale. Analizzare questa dinamica permette di comprendere le tensioni e le evoluzioni della democrazia contemporanea, evidenziando come tali contraddizioni possano plasmare il futuro delle istituzioni e delle società.

