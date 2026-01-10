Quattordici capigruppo campani tutti maschi Ci vuole uno shock dice la senatrice dem Valente

Da ilfoglio.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la composizione del nuovo consiglio regionale campano mostra una presenza maschile tra i quattordici capigruppo. La senatrice Valente commenta la situazione sottolineando la necessità di un cambiamento. La foto dei leader dei partiti di centrodestra e centrosinistra, sorridenti e uniti, evidenzia un momento di transizione politica in una regione storicamente complessa. Un’immagine che invita a riflettere sui nuovi equilibri politici in Campania.

Una foto che ha dell’incredibile, nel 2026: ecco, sorridenti, i capigruppo dei partiti di centrodestra e centrosinistra che compongono il nuovo consiglio regionale campano guidato dal Cinque Stelle. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

quattordici capigruppo campani tutti maschi ci vuole uno shock dice la senatrice dem valente

© Ilfoglio.it - Quattordici capigruppo campani, tutti maschi. “Ci vuole uno shock”, dice la senatrice dem Valente

Leggi anche: Reati di femminicidio: incontro con la senatrice Valeria Valente

Leggi anche: “Io e il mio compagno abbiamo deciso di provare ad avere una femmina dopo tre figli maschi, ma al momento dell’ecografia la sorpresa è stata enorme. Aspettavo tre gemelli, tutti maschi”: la storia di Hannah è virale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quattordici capigruppo campani, tutti maschi. “Ci vuole uno shock”, dice la senatrice dem Valente; I capigruppo della Regione Campania e la foto di tutti maschi che non ti aspetti; Consiglio regionale, sui presidenti di commissione manca l'accordo. Fico invia Casillo a trattare coi partiti; Regione Campania, Fico annuncia la nuova Giunta: tutti i nomi dei 10 assessori.

quattordici capigruppo campani tuttiQuattordici capigruppo campani, tutti maschi. “Ci vuole uno shock”, dice la senatrice dem Valente - "L’amarezza deriva proprio dal fatto che dalla Campania siano partite leggi come quella sulla doppia preferenza di genere. ilfoglio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.