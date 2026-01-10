Quattordici capigruppo campani tutti maschi Ci vuole uno shock dice la senatrice dem Valente
Nel 2026, la composizione del nuovo consiglio regionale campano mostra una presenza maschile tra i quattordici capigruppo. La senatrice Valente commenta la situazione sottolineando la necessità di un cambiamento. La foto dei leader dei partiti di centrodestra e centrosinistra, sorridenti e uniti, evidenzia un momento di transizione politica in una regione storicamente complessa. Un’immagine che invita a riflettere sui nuovi equilibri politici in Campania.
Una foto che ha dell’incredibile, nel 2026: ecco, sorridenti, i capigruppo dei partiti di centrodestra e centrosinistra che compongono il nuovo consiglio regionale campano guidato dal Cinque Stelle. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Quattordici capigruppo campani, tutti maschi. “Ci vuole uno shock”, dice la senatrice dem Valente - "L’amarezza deriva proprio dal fatto che dalla Campania siano partite leggi come quella sulla doppia preferenza di genere. ilfoglio.it
Quattordici uomini. Zero donne. La foto dei capigruppo del Consiglio Regionale della Campania non è una svista: è una ferita alla democrazia. Proprio nell’anno degli 80 anni della nascita della Repubblica, questa immagine offende la storia democratica del - facebook.com facebook
