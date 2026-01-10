Quanto inquina questo sesso | il lato nascosto dell’eros moderno

Il rapporto tra sessualità e impatto ambientale è un tema spesso trascurato. Anche le attività più intime, come il sesso, possono contribuire all’inquinamento e al consumo di risorse. Comprendere i risvolti ecologici di questi comportamenti permette di adottare pratiche più sostenibili, riducendo l’impatto sulla collettività e sul pianeta. Un’analisi sobria e consapevole di questo lato nascosto dell’eros moderno.

Anche l'atto più intimo può avere pesanti ripercussioni sull'intera collettività. È una legge ferrea che non sembra conoscere eccezioni. Neanche quando viene applicata al sesso. Negli ultimi anni, infatti, si è scoperto che fare l'amore inquina. E anche parecchio. Un nesso di causa-effetto che discende direttamente dalla necessità di avere rapporti sicuri (leggasi preservativi), ma soprattutto dalla decisione di costruire un'industria intera intorno all'eros. I problemi sono tanti. E tutti difficili da affrontare. Per prima cosa ci sono i rifiuti. Secondo i dati dell'Unfpa, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, ogni anno nel mondo vengono utilizzati circa dieci miliardi di "condom".

