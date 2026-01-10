Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene influenzato da diversi fattori, tra cui il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere l’andamento del PUN e altri elementi di mercato permette di comprendere meglio le variazioni dei costi energetici odierni e le possibili opportunità di risparmio. In questa guida, analizzeremo i principali aspetti che determinano il prezzo dell’energia elettrica nel contesto attuale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, su cui poi si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. Al 10 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,114 €kWh (114,11 €MWh), in calo rispetto ai valori registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere fisse o variabili rispetto al PUN. Questo consente ai consumatori di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, ma comporta anche una maggiore attenzione alle oscillazioni del prezzo all'ingrosso.

