Quando torna Sinner? One Point Slam e amichevole con Auger-Aliassime prima degli Australian Open

Jannik Sinner si prepara per l'inizio degli Australian Open, previsto tra circa una settimana. Dopo il torneo di Seul, dove ha incontrato Auger-Aliassime in un match amichevole, il tennista italiano si concentra sui prossimi impegni. Restano pochi giorni prima del primo grande appuntamento della stagione, periodo durante il quale Sinner affinerà la forma e la strategia in vista dei tornei australiani.

Il ghiaccio è stato rotto a Seul, e adesso per Jannik Sinner resta una settimana prima del debutto agli Australian Open. Una settimana, in realtà, e qualche giorno in più, visto che l’esordio potrebbe arrivare in qualunque momento tra domenica e martedì. Il numero 2 del mondo è comunque pronto a volare già nelle prossime ore verso Melbourne. Per lui ci saranno tanti allenamenti, ma tra questi anche due momenti che spezzano per certi versi il ritmo, con un tipo di piacevolezza che può differire a seconda delle situazioni. Il primo si lega allo One Point Slam, l’evento che riunisce alcuni big del circuito in un format particolare: 48 persone (24 pro ATP-WTA, 8 campioni degli Stati australiani, 8 qualificati e 8 wild card), un unico punto da giocare, chi lo vince passa, chi lo perde esce. 🔗 Leggi su Oasport.it

