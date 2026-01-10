Quando la vocazione arriva a chi fa sport

Quando la vocazione si manifesta, può cambiare radicalmente il percorso di vita. È il caso di Francesco ed Elena, che hanno scelto di abbracciare la vita religiosa dopo aver vissuto esperienze sportive. Entrambi, appartenenti alla Fraternità francescana di Betania, dimostrano come le passioni e le chiamate possano intrecciarsi, portando a nuove forme di impegno e di ricerca spirituale.

Che giri fanno due vite. Quelle di Francesco e di Elena, ad esempio, passati dallo sport alla vita religiosa, nella stessa famiglia (la Fraternità francescana di Betania). Giocava.

