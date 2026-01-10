Quando la finale di Lorenzo Musetti a Hong Kong? Orario tv streaming

La finale di Lorenzo Musetti al torneo ATP di Hong Kong si svolgerà domani. Ecco orario, modalità di visione in TV e streaming per seguire l’evento. Con il successo contro Rublev, Musetti punta a conquistare il suo primo titolo in questa competizione. Restate aggiornati per tutte le informazioni utili sulla partita e sui mezzi disponibili per seguire l’appuntamento.

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver sconfitto in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry e aver regolato il padrone di casa Coleman Wong, il toscano ha avuto la meglio contro il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 e si è così regalato il diritto di tornare sul cemento della località cinese per provare ad alzare al cielo il trofeo. Grazie a questo risultato l’azzurro è diventato il nuovo numero 5 del mondo, operando il doppio sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur e del canadese Felix Auger-Aliassime. Il 23enne se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra lo statunitense Marcos Giron e il kazako Alexander Bublik: con il 32enne americano, numero 64 del ranking ATP, ha vinto l’unico precedente (6-3, 7-5 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2022); con il 28enne kazako, numero 11 del mondo, è sotto per 2-1 nei precedenti (Bublik ebbe la meglio ai sedicesimi del Queen’s nel 2022 e ai quarti di finale di Adelaide nel 2024, mentre Musetti si impose ai quarti di Stoccarda nel 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

