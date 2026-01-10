Quando Alessandro Del Piero entrò nella leggenda della Juventus

Il 10 gennaio 2006 rappresenta una data fondamentale nella carriera di Alessandro Del Piero e nella storia della Juventus. In quell’occasione, il capitano bianconero ha consolidato il suo legame con il club, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi e nel patrimonio sportivo della squadra. Questa giornata segna un momento di grande importanza, testimonianza della sua lunga e prestigiosa esperienza con la Juventus.

Il 10 gennaio 2006 è una data spartiacque nella carriera di Alessandro Del Piero e nell’almanacco della Juventus. Al Delle Alpi arriva la Fiorentina, in occasione degli ottavi di ritorno di Coppa Italia. Partito titolare (una rarità in quella stagione), Pinturicchio segna una tripletta - girata di sinistro al volo, punizione vellutata, rigore chirurgico - che regala il passaggio del turno ai bianconeri e proietta il numero 10 nel Pantheon dei più grandi di sempre. Alex supera Giampiero Boniperti, diventando con 185 marcature il capocannoniere principe nella secolare storia della Juventus e scolpisce il suo nome nel mito, in una fredda serata invernale, tra le pieghe di una partita sonnacchiosa che altrimenti sarebbe passata inosservata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando Alessandro Del Piero entrò nella leggenda della Juventus Leggi anche: Alessandro Del Piero: la biografia completa di Pinturicchio, leggenda della Juventus e del calcio italiano Leggi anche: Dorotea Del Piero fa il regalo a papà Alessandro: doppietta nel giorno del compleanno della leggenda della Juve. Il dolce racconto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alessandro Del Piero, il campione e i ricordi: la leggenda si racconta davanti a oltre 3mila persone. Una storia cominciata in Puglia - Il suo destro a giro sul secondo palo è un marchio di fabbrica e ogni volta che qualcuno su un rettangolo verde calcia in ... quotidianodipuglia.it Arriva in tv "1996, l'anno Del Piero" - La nuova produzione originale firmata Sky Sport “1996, L’anno di Del Piero” è un racconto intenso e coinvolgente che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale ... msn.com

Alessandro Del Piero, 50 anni di una leggenda. Mamma Bruna: «Gli regalo un pasticcio, ma ha problemi di linea. Può mangiarne solo metà» - Cinquanta anni oggi per Alessandro Del Piero: compleanno a cifra tonda per la leggenda del calcio nata il 9 novembre 1974. ilmattino.it

1996, Il Gol alla Del Piero: Come Nacque la Leggenda (Sky Sport) ??

Alessandro Del Piero was a magician x.com

Alessandro Del Piero racconta il suo rapporto con Roberto Baggio... #Juwelcome #Juventus #delpiero #baggio #AlessandroDelPiero #robertobaggio #adp #calcio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.