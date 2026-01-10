Quali sono i matrimoni delle star più attesi del 2026?

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di nozze tra celebrità di fama internazionale. Tra i matrimoni più attesi figurano quelli di Zendaya e Tom Holland, così come di Taylor Swift e Travis Kelce. Questi eventi sono al centro dell’attenzione dei media e dei fan, offrendo uno sguardo sulle future celebrazioni di alcune delle coppie più discusse del panorama hollywoodiano.

