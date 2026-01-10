Psicoterapeuta uccisa nell’Aretino pakistano condannato all’ergastolo

Il 5 ottobre 2024, Letizia Girolami, psicoterapeuta dell'Aretino, è stata tragicamente uccisa. Il tribunale ha condannato all'ergastolo Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, cittadino pachistano, ritenuto responsabile del delitto. La sentenza rappresenta un importante passo nella ricerca di giustizia per la vittima e la sua famiglia.

Condannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

