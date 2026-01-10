Psicoterapeuta uccisa nell’Aretino pakistano condannato all’ergastolo

Il 5 ottobre 2024, Letizia Girolami, psicoterapeuta dell'Aretino, è stata tragicamente uccisa. Il tribunale ha condannato all'ergastolo Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, cittadino pachistano, ritenuto responsabile del delitto. La sentenza rappresenta un importante passo nella ricerca di giustizia per la vittima e la sua famiglia.

Psicologa uccisa a Foiano, ergastolo al 38enne pakistano. Parla la figlia della 72enne

La Corte d'Assise di Arezzo ha pronunciato la sentenza di primo grado per l'efferato omicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa il 5 ottobre 2024 a Foiano della Chiana. L'imputato, il 37enne di origini pakistane

Ergastolo per Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, originario del Pakistan, riconosciuto colpevole dell'omicidio aggravato di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa il 5 ottobre 2024 all'interno della sua proprietà a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo

