Psicologa ammazzata carcere a vita per l’amico di famiglia

Il 10 gennaio 2026, la Corte d’Assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Muhammad Irfan Rana per l’omicidio di Letizia Girolami, psicologa di 72 anni. La donna è stata uccisa a colpi di zappa il 5 ottobre 2024 nella sua tenuta di Foiano della Chiana. La sentenza conferma la gravità del reato e la pena definitiva prevista per questo delitto.

ArezzoTv. . Psicologa uccisa a Foiano, ergastolo al 38enne pakistano. Parla la figlia della 72enne. - facebook.com facebook

