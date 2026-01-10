Psicologa ammazzata carcere a vita per l’amico di famiglia
Il 10 gennaio 2026, la Corte d’Assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Muhammad Irfan Rana per l’omicidio di Letizia Girolami, psicologa di 72 anni. La donna è stata uccisa a colpi di zappa il 5 ottobre 2024 nella sua tenuta di Foiano della Chiana. La sentenza conferma la gravità del reato e la pena definitiva prevista per questo delitto.
Arezzo, 10 gennaio 2026 – F ine pena mai per Muhammad Irfan Rana: è la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Arezzo per l’ omicidio della psicologa Letizia Girolami, 72 anni, uccisa a colpi di zappa il 5 ottobre 2024 nella sua tenuta di Pozzo, nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il delitto, secondo la ricostruzione della Corte, è nato da un episodio apparentemente banale: la fuga di alcuni pulcini di pavone. Ma ciò che poteva sembrare una lite domestica si è trasformato in una tragedia: il primo colpo alla testa, inferto in piedi davanti alla vittima, fu subito fatale, seguito da altri colpi sulla donna ormai esanime. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Caso sensitiva su TikTok: “Nella vita reale sono una psicologa”. Le vittime: “Ci fidavamo di lei per questo”
Leggi anche: “Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia, ecco perché la nostalgia ci fa bene”: i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues
Psicologa ammazzata, carcere a vita per l’amico di famiglia.
Psicologa ammazzata, carcere a vita per l’amico di famiglia - Arezzo, non è stata riconosciuta l’aggravante della crudeltà ... lanazione.it
ArezzoTv. . Psicologa uccisa a Foiano, ergastolo al 38enne pakistano. Parla la figlia della 72enne. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.