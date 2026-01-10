Proteste per i tagli Asl Continuità assistenziale | Così si rischia sulla pelle di dottori e pazienti

Proteste e raccolta firme in Toscana contro i tagli alla continuità assistenziale, ora chiamata ex guardia medica. I medici, principalmente giovani professionisti, chiedono una rimodulazione delle attività per garantire sicurezza e dignità, tutelando al contempo i cittadini. La riorganizzazione in vigore dal primo febbraio solleva preoccupazioni sul funzionamento del servizio e sulla salute di operatori e utenti.

Una raccolta firme motivata da un lungo documento per chiedere all'Asl Toscana centro "una rimodulazione delle attività, nel rispetto della sicurezza e della dignità dei professionisti e della tutela dei cittadini" a fronte della riorganizzazione del sistema della continuità assistenziale (ex guardia medica) dal primo di febbraio, in cui sono impegati principlamente giovani medici. I punti contestati. "L'Azienda ha avviato una riorganizzazione motivata dal dato, oggettivo, che nelle ore più profonde della notte (24–8) le chiamate sono spesso poche. Su questa base si sta procedendo a una riduzione della presenza medica, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare le risorse senza compromettere il servizio", scrivono.

