Proteste Iran Time | oltre 200 uccisi

Secondo fonti ufficiali, nelle recenti proteste in Iran sono stati uccisi almeno 217 dimostranti a Teheran. Le autorità hanno risposto con una dura repressione, utilizzando la forza per disperdere le manifestazioni. La situazione continua a essere tesa, con un impatto significativo sulla società e sulle dinamiche politiche del paese. Restano incerte le cifre ufficiali e le ulteriori evoluzioni degli eventi.

9.29 Sarebbero almeno 217 i dimostranti uccisi a Teheran nelle proteste che la polizia ha represso sparando. Così la rivista Usa Time, che cita come fonte un anonimo medico di Teheran. "La dei morti a causa di proiettili veri". La protesta è in tutto il Paese, in questo momento isolato da Internet. La Repubblica islamica attacca gli Usa, "coinvolti nei disordini". Accuse "deliranti", risponde Washington,e Rubio: "sostegno a coraggioso popolo iraniano" Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià: "Scendete ancora in piazza. Io tornerò". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti Leggi anche: Iran, almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. In Iran dilaga la protesta. Time, almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran; Le proteste in Iran si sono trasformate in una insurrezione popolare per liberare il paese dalla Repubblica islamica. Oltre un milione di persone nelle strade, gli ayatollah preparano la fuga. Il principe Pahlavi invocato dalla folla per la transizione incontrerà Tru; Iran in fiamme, Khamenei: «Non cederemo, Trump tiranno». Oltre 50 morti; Proteste in Iran: crisi economica e nuove tensioni -. Iran, le proteste contro il regime proseguono ma il fronte dissidente ha obiettivi diversi. E si teme l’ingerenza straniera - Tredici giorni di proteste in Iran: Khamenei minaccia risposte dure mentre emergono divisioni etniche e politiche tra i manifestanti ... ilfattoquotidiano.it

Iran, continuano le proteste nonostante minacce regime. Rubio: “Usa sostengono popolo” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, continuano le proteste nonostante minacce regime. tg24.sky.it

Iran, continuano le proteste: oltre 60 morti. Khamenei: “Trump pensi ai suoi problemi”. Reza Pahlavi chiede l’intervento Usa - Continuano le proteste in Iran: i manifestanti sono tornati a gridare e marciare per le strade, mentre resta in vigore un blocco di Internet che sembra aver ... lapresse.it

“Morte al dittatore” – Proteste in 27 province dell’Iran: 35 morti, oltre 1.200 arresti

Proteste #Iran, ong: 'Oltre 50 morti'. Germania-Francia-Uk condannano x.com

Iran, le immagini della devastazione dopo le proteste e la reazione delle forze di sicurezza - facebook.com facebook

