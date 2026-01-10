Proteste in Iran il Wsj | Discussioni preliminari su un attacco Usa Khamenei | Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte

Secondo il Wall Street Journal, ci sarebbero state discussioni preliminari negli Stati Uniti riguardo a un possibile intervento militare in Iran. Nel frattempo, il leader iraniano Khamenei ha avvertito che i manifestanti rischiano la pena di morte. La situazione resta complessa, con tensioni crescenti tra le parti e un'attenzione internazionale rivolta agli sviluppi nella regione.

L’amministrazione di Donald Trump ha avuto «discussioni preliminari» su un eventuale attacco contro l’Iran. Lo rivelano fonti informate al Wall Street Journal, che precisa comunque non ci siano segnali di un raid imminente da parte dell’esercito americano. Funzionari della Casa Bianca e del Pentagono starebbero valutando come agire, qualora fosse necessario dare seguito alle minacce del presidente, che ha intimato a Teheran di non sparare sui manifestanti, nonostante i media locali parlino già di centinaia di morti. L’ipotesi di un attacco aereo su larga scala. Una delle opzioni, sempre in fase di discussione preliminare, è un attacco aereo su larga scala contro diversi obiettivi militari iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

