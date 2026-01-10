Proteste in Iran centinaia di morti Ospedali sopraffatti dai feriti e blackout a oltranza Il figlio dello Scià di Persia | Pronto a tornare

Le proteste in Iran continuano, con un bilancio di centinaia di morti e feriti. Gli ospedali sono sotto pressione e si registrano blackout frequenti. Nel frattempo, il figlio dello Scià di Persia ha dichiarato di essere pronto a tornare nel paese. La situazione rimane tesa, tra repressione e mobilitazioni popolari, evidenziando le difficoltà di un movimento che chiede riforme profonde.

«Morte a Khamenei». Proseguono le proteste in Iran, tra repressione e sangue, con centinaia di morti e feriti. Solo sei ospedali della capitale avrebbero registrato almeno «217 morti» tra i manifestanti, per lo più giovani, molti dei quali colpiti da proiettili veri. Lo ha dichiarato un medico di Teheran alla rivista Time. Ma i numeri non sono ancora definitivi e l'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency afferma che il numero delle vittime delle proteste in Iran è salito almeno a 65. Il sistema sanitario è sotto pressione estrema. Secondo quanto riferiscono i medici e gli assistenti sociali di due ospedali iraniani contattati dalla Bbc, le strutture sono « sopraffatte » dai feriti.

