A Milano, agricoltori hanno organizzato una protesta con trattori e sversamenti di latte per esprimere il loro dissenso verso l’accordo Mercosur-Ue. Gli agricoltori temono che questo accordo possa mettere in crisi molte aziende agricole italiane, definendolo un tradimento da parte delle istituzioni. La manifestazione evidenzia le preoccupazioni del settore agricolo circa le conseguenze di questa intesa commerciale.

"L'accordo manderà in crisi centinaia di migliaia di aziende agricole", raccontano alcuni agricoltori Protesta dei trattori a Milano contro l'accordo Mercosur-Ue, un accordo commerciale di libero scambio tra America Latina e Unione Europea. La protesta si è allargata su tutto il capoluogo lom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Protesta dei trattori a Milano dopo accordo Mercosur-Ue, agricoltori sversano latte in strada: "Traditi dalla Meloni" - VIDEO

Leggi anche: Protesta dei trattori a Milano dopo accordo Mercosur-Ue, agricoltori sversano latte in strada: "Traditi dalla Meloni" - VIDEO

Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone: la protesta degli agricoltori; Trattori a Milano bloccano il traffico, la protesta contro l'accordo Ue Mercosur; Proteste trattori, da Milano a Parigi strade bloccate contro l'accordo Mercosur-Ue. FOTO; Trattori in marcia a Milano, agricoltori contro gli accordi Ue.

Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone: la protesta degli agricoltori - Presenti anche vicesegretaria della Lega Silvia Sardone e il senatore del Carroccio e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ... milanotoday.it